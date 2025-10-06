İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayına çıkıyor!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün (pazartesi) futbol kamuoyunun merakla beklediği önemli açıklamalarda bulunacak.
Gündeme dair birçok konunun ele alınması beklenen özel yayın, A Spor ekranlarında saat 20.00'de başlayacak.
Başkan Hacıosmanoğlu'nun, Türk futbolunun geleceğine dair yol haritası, federasyonun son dönemdeki kararları, hakem yönetimi, kulüplerle ilişkiler ve olası yapısal değişiklikler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunacağı gelen bilgiler arasında.
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tüm açıklamaları Sporx'te olacak.
