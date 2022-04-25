Hüseyin Dalgıç: 'Play-off için hazırlanıyoruz'

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 yenilen İstanbulspor'un teknik sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, play-off yarışının şekillendiğini söyledi.



Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dalgıç, ligde sona gelindiğini hatırlattı.



İlk yarıda maçın içine giremediklerini, ikinci yarıda ise oyunun kontrolünü ele aldıklarını anlatan Dalgıç, şöyle konuştu:



"Hücum aksiyonlarının hemen hemen hepsini denedik. Kanatlardan etkili ortalarla, merkezden şutlarla ve ikiye birlerle ceza sahasına girişleri çoğalttık fakat sonlandırmada sıkıntı yaşadık. Artık play-off şekilleniyor. Aynı takımlar kalacak şu anki görüntüye göre. Sıralama kimin kimle oynayacağını belirleyecek. Erzurum'un son durumunu görmüş olduk. Bundan sonra play-off için tüm hazırlıkları yapacağız ama önce Eyüp maçını başarılı bitirmemiz lazım."





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