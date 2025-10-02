02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
22:00
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
19:45
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
22:00
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
19:45
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
19:45
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
19:45
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
19:45
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
19:45
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
19:45
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
22:00
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
19:45
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
22:00
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
22:00
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
22:00
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
22:00
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
22:00
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
19:45
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
22:00
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
19:45
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
22:00
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
22:00
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
22:00
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
22:00
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
22:00
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
22:00
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
22:00
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
22:00
02 Ekim
Roma-Lille
19:45
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
19:45
02 Ekim
Celtic-Braga
19:45
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
19:45
02 Ekim
FCSB-Young Boys
19:45
02 Ekim
Bologna-Freiburg
19:45
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
22:00

Horford: "Boston'dan ayrılmak çok zor bir karardı"

Golden State Warriors ile iki yıllığına 12 milyon dolarlık sözleşmeye imza atan veteran oyuncu Al Horford, resmi imzanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

02 Ekim 2025 14:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Horford: 'Boston'dan ayrılmak çok zor bir karardı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Golden State Warriors ile iki yıllığına 12 milyon dolarlık sözleşmeye imza atan veteran oyuncu Al Horford, resmi imzanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Boston'dan ayrılış sürecini değerlendiren Horford, "Boston benim için ikinci bir yuva oldu… bu kararı almak hiç kolay olmadı" ifadelerini kullandı. 39 yaşındaki oyuncu, emekliliği düşünmediğini, yüksek seviyede oynamaya devam etmek istediğini vurguladı.

Warriors'ı seçme nedeni sorulduğunda Horford, şampiyonluk hedefini işaret etti: "Bu, rekabet etmek ve kazanmak için büyük bir fırsat… eğer bir yerden ayrılacaksam, o yer burası olmalıydı" dedi.


Kariyerinin bu aşamasında sahada ve saha dışında uzun ömürlülüğe odaklandığını belirten Horford, "İnancım… her şey oradan başlıyor. Vücuduna bakmak, uyku, beslenme, yaşam tarzını benimsemek… böylece yüksek seviyede oynamaya devam edebilirsin" dedi.

Savunmada Draymond Green'i öven Horford, "Draymond elit bir savunmacı… oyunu bilen, bana sahada kolaylık sağlayan bir oyuncu" diye konuştu. Warriors'taki ilk antrenmanlarını bir uyum ve savunma rotasyonlarını öğrenme süreci olarak değerlendirdi.

Takım kimyası konusunda Horford, bireysel yetenekten çok uyumun önemine dikkat çekti: "Takım içinde o kimyayı bulmalısınız… herkes aynı yönde hareket ettiğinde, işte o zaman özel bir takım oluyorsunuz" dedi.

Stephen Curry ile aynı tarafta olmayı "özel" olarak nitelendiren Horford, bu sayede kendi etkinliğini en üst düzeye çıkarabileceğini ve onu savunmak zorunda kalmayacağını söyledi.

Takımın mevcut liderliğine saygı gösterdiğini belirten Horford, "Draymond burada liderimiz… ben zaten oturmuş bir takıma katılıyorum. Burada olmaktan mutluyum ve ihtiyaç duyulan her yerde katkı vereceğim" dedi.

Ailesinin kararında belirleyici olduğunu da ifade eden Horford, "Ailemin güvende olduğunu bildiğimde her şey kolaylaştı" diyerek, çocuklarının San Francisco'da olmaktan ve ligin en iyi oyuncularıyla birlikte vakit geçirmekten heyecan duyduğunu dile getirdi.

39 yaşındaki yıldız, Warriors'ta başlangıç pivotu olarak sahada olacak ve ön alanda istikrar kazandırması bekleniyor. Steve Kerr'ün ekibi, Horford'un sürelerini dikkatli yönetecek ve onun dış şutları, yüksek post oyun kuruculuğu ve savunma iletişimini değerlendirecek.

Son dokuz yılın yedisini Celtics formasıyla geçiren ve 2024'teki şampiyonlukta önemli rol oynayan Horford, Golden State'in 2025-26 sezonunda tecrübeli ve şampiyonluk hedefleyen kadrosunun önemli parçalarından biri olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
