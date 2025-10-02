Golden State Warriors ile iki yıllığına 12 milyon dolarlık sözleşmeye imza atan veteran oyuncu Al Horford, resmi imzanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Boston'dan ayrılış sürecini değerlendiren Horford,ifadelerini kullandı. 39 yaşındaki oyuncu, emekliliği düşünmediğini, yüksek seviyede oynamaya devam etmek istediğini vurguladı.Warriors'ı seçme nedeni sorulduğunda Horford, şampiyonluk hedefini işaret etti:dedi.Kariyerinin bu aşamasında sahada ve saha dışında uzun ömürlülüğe odaklandığını belirten Horford,dedi.Savunmada Draymond Green'i öven Horford,diye konuştu. Warriors'taki ilk antrenmanlarını bir uyum ve savunma rotasyonlarını öğrenme süreci olarak değerlendirdi.Takım kimyası konusunda Horford, bireysel yetenekten çok uyumun önemine dikkat çekti:dedi.Stephen Curry ile aynı tarafta olmayı "özel" olarak nitelendiren Horford, bu sayede kendi etkinliğini en üst düzeye çıkarabileceğini ve onu savunmak zorunda kalmayacağını söyledi.Takımın mevcut liderliğine saygı gösterdiğini belirten Horford,dedi.Ailesinin kararında belirleyici olduğunu da ifade eden Horford,diyerek, çocuklarının San Francisco'da olmaktan ve ligin en iyi oyuncularıyla birlikte vakit geçirmekten heyecan duyduğunu dile getirdi.39 yaşındaki yıldız, Warriors'ta başlangıç pivotu olarak sahada olacak ve ön alanda istikrar kazandırması bekleniyor. Steve Kerr'ün ekibi, Horford'un sürelerini dikkatli yönetecek ve onun dış şutları, yüksek post oyun kuruculuğu ve savunma iletişimini değerlendirecek.Son dokuz yılın yedisini Celtics formasıyla geçiren ve 2024'teki şampiyonlukta önemli rol oynayan Horford, Golden State'in 2025-26 sezonunda tecrübeli ve şampiyonluk hedefleyen kadrosunun önemli parçalarından biri olacak.