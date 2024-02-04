Hong Kong'da Lionel Messi tepkisi!

Hong Kong ile Inter Miami'nin karşı karşıya geldiği hazırlık maçında ilginç bir an yaşandı.



Inter Miami'nin 4-1 kazandığı maçta Lionel Messi ve Luis Suarez sakatlıkları sebebiyle forma giyemedi. Bu durum Hong Kong'lu taraftaları çok kızdırdı.



Maç bileti için 125 dolar ödeyen taraftarlar, Lionel Messi ve Luis Suarez'i sahada göremeyince tepki gösterdi.



38 bin kişinin izlediği mücadele esnasında taraftalar, "Messi'yi istiyoruz" sloganları atmaya başladı.



Maçın son bölümünde Luis Suarez'i de sahada göremeyen Hong Konglular, Inter Miami'yi yuhalamaya devam etti.



Teknik direktör Gerardo Martino maçın ardından, "Luis ve Leo'yu oynatmak çok riskliydi. Taraftarların hayal kırıklığına uğradığını biliyoruz. Ve onlardan af diliyoruz." ifadelerini kullandı.



