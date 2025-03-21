UEFA Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında Hollanda, sahasında İspanya ile karşı karşıya geldi. De Kuip'teki maç 2-2 sona erdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İspanya 9. dakikada Nico Williams ile öne geçti. Hollanda, Cody Gakpo'nun 28. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti.
Hollanda, 46. dakikada Tijjani Reijnders'in attığı golle 2-1 öne geçti.
İspanya, Mikel Merino'nun 90+2. dakikada attığı golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
Hollanda, Jorrel Hato'nun 81. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
İspanya'da Alvaro Morata karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 66 dakika sahada kaldı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 23 Mart Pazar günü İspanya'da oynanacak.
İspanya 9. dakikada Nico Williams ile öne geçti. Hollanda, Cody Gakpo'nun 28. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti.
Hollanda, 46. dakikada Tijjani Reijnders'in attığı golle 2-1 öne geçti.
İspanya, Mikel Merino'nun 90+2. dakikada attığı golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
Hollanda, Jorrel Hato'nun 81. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
İspanya'da Alvaro Morata karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 66 dakika sahada kaldı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 23 Mart Pazar günü İspanya'da oynanacak.