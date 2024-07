Golden State Warriors'ın yeni guardı Buddy Hield, Warriors'ın "her zaman oynamak istediği" bir takım olduğunu itiraf etti.



Altı takımlı bir anlaşmanın parçası olarak Philadelphia 76ers tarafından Golden State'e takas edilen Hield, Warriors'ın kendisini bu ayın başlarında kadrosuna kattığını öğrendiğinde oldukça heyecanlandığını söyledi.



Hield ayrıca "her zaman Warriors'ın bir parçası olmak istediğini" de sözlerine ekledi:



"İmza ve takas anlaşması yapıldığını duyduğumda çok heyecanlandım. Warriors'ın her zaman oynamak istediğim bir takım olduğunu yıllardır biliyordum.



Topu hareket ettirme biçimleri, her zaman şampiyonluk kalibresinde olmaları ve Steph (Curry), Draymond (Green), Steve (Kerr) ve Andrew (Wiggins) gibi adamlardan bir şeyler öğrenebilme şansı edinebilmek müthiş. Oyuna yaklaşım biçimlerine hayranım. Bu takımın bir parçası olmak ve bu tarafta olmanın nasıl bir şey olduğunu görmek istiyorum."



NBA tarihinde en çok üç sayılık basket bulan oyuncular arasında 22. sırada yer alan 31 yaşındaki Hield, 2023-24 sezonunda 12.1 sayı, 3.2 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları yakalamıştı.





