Hezonja: 'Saras'a katılıyorum; beni çıldırtıyorlar!'

Geçtiğimiz günlerde Saras Jasikevicius, EuroLeague'in önceki yıllardan çok daha güçlü olduğu konusunda bazı şüpheleri olduğunu dile getirmişti.



Eurohoops'a açıklamalarda bulunan Mario Hezonja, tecrübeli koçun bu görüşlerine katıldığını dile getirdi.



Real Madrid'in deplasmanda Olympiakos'a mağlup olduğu maçın ardından Eurohoops'a konuşan Hezonja, "Jasikevicius'a katılıyorum. İnsanlar konuşacak konu olsun diye böyle şeyler söylüyorlar. Bu tarz beyanları sosyal medyada gördüğümde tüm hesaplarımı silesim geliyor, çünkü bu hiç mantıklı değil. Geçen sezonun başında biraz şanslıydık ve normal sezonda diğer takımlardan ayrıldık. Herkesin gözünde sezon bitmiş gibiydi, sezon sonuna kadar play-offları bekledik. Sonra sezonun en önemli maçını kaybettik." ifadelerini kullandı.



Şu anda EuroLeague'deki puan durumunda ciddi bir rekabet var. 5 galibiyeti bulunan tek takım olan Barcelona, zirvede yer alıyor. Barcelona'nın ardından üç takım 4-2'lik dereceye sahipken, diğer üç takımın da 3-2'lik derecesi var.



Hezonja, puan sıralamasındaki durumu "Bence hepimiz aynı noktadayız. Hepimiz maçlar kazanacağız ve kaybedeceğiz. Ortalık daha çok karışacak. Ancak seyirciler için böylesinin daha heyecanlı olduğunu düşünüyorum. Bu sezon henüz net bir favori yok, herkes birbirini yenebilecek durumda ve bu da seyir zevkini arttırıyor. Mağlubiyet almak bizim için tabii ki eğlenceli değil ama taraftarlar için öyle" sözlerini söyledi.



Geçen sezon EuroLeague'deki ilk 10 maçını kazanarak zirveye yerleşen ve normal sezonu birinci sırada bitirmeyi çok erken garantileyen Real Madrid, bu sezona 3-3'lük dereceyle başladı.



Takımın şu ana kadarki performansını değerlendiren Mario Hezonja, "Bu son derece normal, çünkü yeni bir takımız. Geçen sezon kadrodaki 12 oyuncu değişmemişti, bu sezon geçen senekine benzer bir başarı beklemek çok mantıklı değil. Sergio Rodriguez ve Vincent Poirier ile birlikte gözüm kapalıyken bile oynayabiliyordum çünkü birbirimizi tanıyorduk. Şu anda takımın lideri olup yeni oyuncuların adapte olmasına yardım etmem gerekiyor. Onların buraya ait değilmiş gibi hissetmesini engellememiz gerekiyor. Oyuncuların bu tarz dönemlerden geçmesi son derece normal, tecrübeli oyuncuların yeni isimlere daha çabuk adapte olmaları için yardımcı olması gerekiyor." değerlendirmelerinde bulundu.



Real Madrid formasıyla üçüncü sezonuna giren ve takımın liderlerinden biri olarak üzerindeki sorumluluğun arttığını belirten Mario Hezonja, yaz döneminde sözleşmesini 2029'a kadar uzatmıştı. Hezonja, yaz döneminde imzaladığı sözleşme hakkında "Rusya'dan beni transfer ettiklerinde bana güvenmişlerdi, ben de onlara olan sadakatimi imzaladığım sözleşmeyle göstermek istedim. Sergio Llull, Facu, Edy, Gaby gibi oyuncular uzun süredir buradalar. Bizim örnek olmamız gerekiyor. Diğer oyunculara kapımın açık olması gerekiyor. Takımdaki herkesin Real Madrid'in seviyesine çıkarmalıyız." diyerek sözlerini noktaladı.



