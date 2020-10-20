Heskey: "Islam Slimani harika bir forvet"

Emile Heskey, 1000 gün aradan sonra yeniden Leicester forması giyen Islam Slimani hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Heskey: 'Islam Slimani harika bir forvet'
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20 Ekim 2020 17:50
Islam Slimani, 1000 günden fazla süreden sonra ilk kez Leicester City forması ile bir resmi maça çıktı.

Emile Heskey, Islam Slimani'nin Leicester'dan yakşaık 3 yıl aradan sonra Aston Villa karşısında süre almasına kayıtsız kalamadı.

Slimani'nin iyi bir forvet olduğunu dile getiren Heskey, "Islam Slimani gerçekten harika bir forvet ve Leicester'a geldiği zaman da bu görüşteydim. Daha sonra Leicester'da bazı sorunlar yaşandı ve Slimani'nin bazı denemeleri oldu ancak şu anda yeniden Leicester'da. Brendan Rodgers, Slimani'ye şans verdi ve bundan sonra da verecek gibi duruyor ancak Rodgers'ın takımında oynayabilmek için çalışmaktan çok daha fazlasına ihtiyacına duyabilirsiniz. Slimani, Rodgers'in oyun felsefesini anlamalı ve ona uyum sağlamalı" dedi.

 



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