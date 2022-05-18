Henderson: 'Manchester City'i izlemek zevkli değil'

Liverpool kaptanı Jordan Henderson, Southampton maçı sonrası şampiyonluk şanslarının son haftaya taşınmasıyla ilgili konuştu.



Henderson maç sonu Sky'a yaptığı açıklamada, "Tüm sezon boyunca gerçekten çok iyiydik. Son haftalarda her maçımızı final gibi oynuyoruz. Bu maçın da zor olacağını biliyorduk ve öyle de oldu. Takım olarak müthiş oynayarak kazanmayı başardık" diye konuştu.



Şampiyonluk yolundaki rakipleri Manchester City'nin oynadığı futbolu ise beğenmediğini söyleyen Henderson, "Manchester City'nin maçlarını izlemiyorum. Takımda bazı arkadaşlarım izliyor, oynayış biçimlerini izlemek hiç zevkli değil. Ben onun yerine çocuk kanalı izliyorum" diyerek dikkat çeken sözler kullandı.





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