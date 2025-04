Hemşirelikten dünya şampiyonluğuna

İstanbul'da yaşayan hemşire Duygu Turan, "Erkek sporu, sen yapamazsın" denilen kick boksta 4. dünya şampiyonluğuna hazırlanarak, gençlere örnek oluyor.



Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10 yıldır hemşire olarak görev yapan 31 yaşındaki Turan, çocukken televizyonda kick boks maçlarını izlerken bu spora ilgi duydu.



Ailesine kick boks yapmak istediğini söylediğinde, babası zarar görmesi endişesiyle karşı çıktı. Çevresindekiler ve akrabaları da "Kızlara uygun spor değil, erkek sporu" diyerek, kick boksu onun yapamayacağını söylediler.



Bir süre sonra babası, bu isteğin geçici bir heves olmadığını fark etmesi üzerine kızını, oğlu ile birlikte kick boks salonuna kaydettirdi.



Kick boksa 15 yaşında başlayan Turan, bir yandan da okuldaki eğitimlerini başarıyla tamamlayıp hemşirelik mesleğini seçti.



Duygu hemşire, hastalara şifa olan ellerine mesaisinin ardından boks eldivenlerini giyiyor.



Hastaneden çıkınca sporcu kimliğine bürünen Duygu Turan, azmiyle ve başarısıyla çevresine örnek oluyor.



Kick boksla uğraştığı 16 yıla çok sayıda madalya sığdıran Turan, 3 kez dünya şampiyonu, 5 kez de Avrupa şampiyonu oldu ve turnuva için gittiği ülkelerde İstiklal Marşı'nı okutarak ülkesini gururla temsil etti.



Turan, kasımda Abu Dabi'de yapılacak turnuvada 4. kez dünya şampiyonluğunu kazanmak için ringlerdeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Babasının kararı iki kardeşin hayatını değiştirdi



Duygu Turan, çocukluğunda başlayan kick boks tutkusunu ve çalışmalarını AA muhabirine anlattı.



İnsanların kick boksu sert bir spor olarak gördüklerini belirten Turan, "Babam da aynı şekilde düşündü. Hem çok zayıf olduğum için hem de bana bir zarar geleceğinden korktu, bu yüzden önce beni kick boksa yollamadı. Yıllar sonra bir gün sürpriz yapıp, erkek kardeşimle beni bu spora başlattı. Şimdi ikimiz de milli sporcuyuz." dedi.



Turan, "Çevremden, akrabalarımdan, 'Kız başına antrenmana gidiyor', 'Erkeklerle kamplara gidiyor', 'Kadınlar yapamaz, bu erkek sporu' diye saçma tepkiler alıyordum. Ailem bunlara kulak asmadı. Bana güvendikleri için bu yolda ilerlememe müsaade ettiler. Hedefimi anladıklarında ve başarılı olduğumu gördüklerinde bu defa herkes saygı duymaya başladı. Kulüpte 50 sporcu var, tek kadın ben oluyordum. 'Başka kadınlar bu sporu yapmıyor, o neden yapıyor' denildiği; saygı duyulmayan evreler de oldu." ifadelerini kullandı.



Hemşireliği ile kick boksu bir arada yürüttüğü için çok mutlu olduğunu, bir yandan da yüksek lisans yaparak eğitimini sürdürdüğünü dile getiren Turan, şöyle konuştu:



"Benim için önemli olan ya da beni bu yola sokan, daha çok içsel motivasyonum. Çünkü ne kadar şampiyon olsam da doymadım. Çünkü ring, hayatta en rahatladığım, en mutlu olduğum yer. Spor yapmadığım günlerde hayatımın çok boş olduğunu hissediyorum. 3 dünya, 5 Avrupa şampiyonluğum, bir de dünya ikinciliğim var. Avrupa ve dünya üçüncülüğüm de var. 3 kez Türkiye'nin en iyi sporcusu ve 2021'de Dünyanın En Teknik Sporcusu seçildim."



En büyük motivasyonu Türkiye'yi temsil etmek



Duygu Turan, görev yaptığı hastanede dünya şampiyonu kick boksçu olduğunu öğrenen hastalardan da güzel tepkiler aldığını, bazı hastaların kendisine "antrenmana gideceksin, çok yoruldun, dinlen." dediklerini aktardı.



Maçlarda yanına gelip tanışmak isteyen, "Seni görerek spora başladım" diyen genç kızları ve onların başarılarını gördüğünde gururlandığını söyleyen Turan, gençlerden kendilerine inanmalarını, pes etmeden yollarına devam etmelerini istedi.



Turan, "Benim hiçbir zaman şampiyon olacağımı düşünmeyen kişiler, şu an 'Senin şampiyon olacağını biliyordum' diyorlar. O zaman moralimi bozanlar, şu an destekçim ve beni alkışlıyorlar. İnsanların bakış açısını değiştirebiliriz, bu bizim elimizde. Ben de çoğu zaman engellerle karşılaştım ama bunlar beni yıldırmadı. Hep daha hırslı ve daha hevesli şekilde yoluma devam ettim. Aileler de çocuklarına destek olsun" dedi.



En büyük motivasyonunun Türkiye'yi temsil etmek olduğunu vurgulayan Turan, "Bu benim için çok değerli. Bu bir çok meslekten, birçok işten daha değerli. İstiklal Marşı'nı okuttuğumda, insan gerçekten tarif edilemez bir mutluluk hissediyor. Hayatımda yaşadığım en kıymetli duygu olabilir. Şu an hedefim 4. defa dünya şampiyonluğunu elde etmek. Kasımda Abu Dabi'de dünya şampiyonluğu yapılacak. Umarım bu sene de şampiyon olacağım ve ülkemi temsil edeceğim." diye konuştu.



"Nöbetten çıkıyorum, kendimi ringe atıyorum"



En büyük hedefinin kendi kulübünü açarak, kendi öğrencilerini yetiştirmek olduğunu kaydeden Turan, "İnsanlara faydalı olmak isterim. Benim gibilerin elinden tutmak istiyorum. Bu işlerde zorlanan kişilere örnek olup, belki aileleriyle konuşup onları spora kazandırmak istiyorum." dedi.



Çalıştığı hastane yönetiminin kendisine çok destek olduğunu ifade eden Turan, mesai arkadaşlarının da çocuklarını spora yönlendirmek için sürekli tavsiyesini aldıklarını belirtti.



Turan, günlük temposunu şöyle anlattı:



"Hastanede nöbetten çıkıyorum, kendime ringe atıyorum. Buradan çıkıyorum, tekrar işe gidiyorum. Çok zorlu bir hayatım var diyebilirim. Dışarıdan kolay gözüküyor ama günümün çoğu belki uyuyarak geçiyor. Çünkü antrenmanlar çok yoğun."



Geçen yılki talihsizlik de onu pes ettirmedi



Duygu Turan'ın annesi Gülay Turan da kızına hep destek olduğunu, ilk zamanlar tepki gösteren yakınlarının daha sonra kızını örnek alarak, çocuklarını spora göndermeye başladıklarını söyledi.



Milli Takım Kick Boks Antrenörü Süleyman Güvenç ise çok azmi ve başarısıyla dikkati çeken Turan ile kasımdaki şampiyonluk için aralıksız çalıştıklarını bildirdi.



Güvenç, "Duygu bu yılki şampiyonluk için ilk aşamayı geçti, Türkiye şampiyonu oldu. Diğer aşamaları da geçince, bir sakatlık olmazsa 4. şampiyonluğu getireceğiz. Geçen yıl Avrupa üçüncüsü oldu, birincilik elimizden kaçtı, hakem hatası yaşadık, bunu döndüremediler. 3-0 öndeyken 20 saniye kala diskalifiye edildi." dedi.