Miami Heat'in, son takas günü öncesinde Jimmy Butler için takas seçeneklerini araştırmaya devam edeceği bildirildi.



NBA muhabiri Marc Stein'a göre Heat, 6 Şubat'taki son takas gününden önce Butler'ı ilgilendiren takas fırsatlarını araştırmaya devam ediyor:



"Butler halen Heat'in aktif bir üyesi olsa da, lig kaynakları Miami'nin, iki tarafın hemen ayrılmayı tercih etmesi durumunda birlikte var olabilmek için sezonun önemli bir kısmının daha geçmesi gerektiği yönündeki gerçek endişeler arasında, şu andan itibaren takas son tarihine kadar takas olanaklarını araştırmaya kararlı olduğunu vurguluyor."



Butler, geçtiğimiz Cuma günü yedi maçlık cezasından dönmüş ve ekibinin Denver Nuggets'a 133-113 yenildiği maçta 33 dakika süre almıştı.



Heat, "artık organizasyonun bir parçası olmak istemediğini" söyleyen yıldız forvete "takıma zarar veren birden fazla davranış örneği göstermesi" nedeniyle ceza vermişti.



Cezadan hemen önce ESPN'den Shams Charania ve Brian Windhorst ikilisi, Butler'ın Miami'ye son takas günü öncesinde takas edilmek istediğini ilettiğini aktarmıştı.



