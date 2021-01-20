Hatayspor'un Süper Lig'de attığı son 7 iç saha golünü de Aaron-Salem Boupdendza kaydetti.

Süper Lig'in 20. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda üst sıraları zorlayan Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Malatyaspor 2-1'lik skorla kazandı.Malatyaspor'a galibiyeti getiren goller, 53. dakikada frikikten yaptığı vuruşlar Zeki Yavru ile 77. dakikada penaltıdan Adem Büyük'ten geldi. Adem Büyük'ün öncelikle direkten dönen penaltısı, kaleci Akın Alkan'ın çizgiden çıktığı gerekçesiyle tekrarlandı ve 2. denemede gol geldi.Hatayspor'un tek sayısını ise gol krallığında zirvede bulunan Boupendza 87. dakikada attı.Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Yeni Malatyaspor puanını 27 yaparken, son 4 maçta 3. kez puan kaybı yaşayan Hatayspor 31 puanda kaldı.Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacakken, Yeni Malatyaspor evinde Galatasaray'ı konuk edecek.3. dakikada Hatayspor kalecisi Akın Alkan'ın pasında araya giren Umut Bulut'un altıpas içinde çektiği şutta top dışarı çıktı.22. dakikada sağ kanattan kullanılan taş atışında ceza sahası dışından sağ çaprazdan Boupendza'nın çektiği şutta top direğin az farkla üzerinden auta gitti.25. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Boupendza'nın çektiği şutu defans oyuncuları uzaklaştırdı.37. dakikada konuk ekip Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan içeriye yapılan ortada topa arka direkte Ndyishimiye kafayı vurdu, ancak çizgi üzerinde topa müdahale eden Mesut Çaytemel mutlak golü engelledi.43. dakikada sol kanattan ceza sahası dışından Mesut Çaytemel'in çektiği sert vuruşu kaleci Ertaç Özbir uzanarak meşin yuvarlağı dışarı çıkardı.53. dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahası önünde serbest vuruş kullanan Zeki Yavru, barajın üzerinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1.62. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kullanan Zeki Yavru'nun ortasında, Kubilay Kanatsızkuş'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.64. dakikada Yeni Malatyaspor'un sol kanattan gelişen hızlı atağında Karim Hafez'in ortaladığı topa kale alanı içinde Umut'un dönerek yaptığı vuruşta, savunma araya girerek gole izin vermedi.71. dakikada Umut'un indirdiği topu ceza alanı içinde Kubilay önüne almaya çalıştı. Bu sırada Santos'un eline çarpan top sonrası hakem Ramazan Keleş, VAR'a gitti ve ardından penaltı noktasını gösterdi.75. dakikada penaltıyı kullanan Adem Büyük'ün vuruşunda direkten dönen topu Hataysporlu oyuncular kornere çeldi. Bu arada hakem Ramazan Keleş, penaltı sırasında ihlal olduğunu belirterek penaltının tekrarlanmasına karar verdi.77. dakikada penaltı atışını tekrarlayan Adem Büyük, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.87. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahası içine Kamara'nın yaptığı ortada topu önünde bulan Boupendza'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.Antakya AtatürkRamazan Keleş, Aleks Taşçıoğlu, Hakan YemişkenAkın Alkan, Popov, Sackey, Santos, Mesut Çaytemel (Dk. 90+2 Soner Örnek), Aabid (Dk. 78 Muhammed Mert), Riberio, Traore (Dk. 57 Selim Ilgaz), Boupendza, Akintola, Diouf (Dk. 78 Kamara)Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Hadebe, Karim Hafez, Zeki Yavru (Dk. 83 Ahmed Ildız), Acquah (Dk. 83 Mustafa Eskihellaç) , Ndayishimiye, Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 90+7 Zuqui), Umut BulutDk. 53 Zeki Yavru, Dk. 77 Adem Büyük (Penaltıdan) (Yeni Malatyaspor), Dk. 87 Boupendza (Atakaş Hatayspor)Dk. 39 Acquah, Dk. 45+2 Hadebe, Dk. 79 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor), Dk. 51 Sackey, Dk. 61 Aabid, Dk. 90+5 Yusuf Abdioğlu (Yedek kulübesinde), Dk. 90+7 Muhammed Mert (Atakaş Hatayspor)