Hatayspor veda etti: İşte Erce Kardeşler'in yeni takımı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da sürpriz bir veda gerçekleşti.



Hatayspor, kaptan Erce Kardeşler ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Hatayspor'un açıklaması şu şekilde:



"Takım kaptanlarımızdan Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erce Kardeşler'e vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz."



YENİ ADRESİ BELLİ OLDU



Erce Kardeşler, Hatayspor'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra yeni adresi de belli oldu. 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 30 yaşındaki file bekçisini kadrosuna kattığını açıkladı.







