Hatayspor'un kupada rakibi 3. Lig'den

Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü 3. Lig ekibi Osmaniyespor FK ile Mersin'de karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'un kupada rakibi 3. Lig'den
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04 Aralık 2024 10:13
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda perşembe günü Mersin'de Nesine 3. Lig 3. Grup takımı Osmaniyespor FK ile karşı karşıya gelecek.

Mersin Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçı kazanan takım, üst tura yükselecek.

HATAYSPOR, 4-0 İLE BU TURA GELDİ

Kupaya 3. eleme turundan dahil olan Hatay ekibi, deplasmanda İnegöl Kafkasspor'u 4-0 mağlup ederek 4. eleme turuna yükselmişti.

OSMANİYESPOR, 2 TUR ATLADI

Organizasyona 2. eleme turundan katılan Osmaniyespor FK ise sahasında konuk ettiği Diyarbekirspor'un maçın 118. dakikasında 1-0 geride olduğu sırada sahadan çekilmesi sonucu adını bir üst tura yazdırmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), sahadan çekilen Diyarbekirspor'u 3-0 hükmen mağlup ilan etmişti.

Osmaniyespor FK, 3. eleme turunda karşılaştığı Serik Belediyespor'u 6-0 yenerek 4. tura çıktı.

 

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