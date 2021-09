Hatayspor'un hedefi üst sıralarda kalıcı olmak

Geçtiğimiz sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de gösterdiği performansla ligi 6. sırada tamamlayan Atakaş Hatayspor, yeni sezona da iyi bir başlangıç yaparak puan cetvelinde üst sıralardaki yerini aldı.



Bordo-beyazlılar ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet birer mağlubiyet ve beraberlik alarak bu sezonda ligde iddialı olduğunu ortaya koydu.



Son lig karşılaşmasında sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenen Hatayspor, 5 maçlık periyotta topladığı puanlarla 4. sıraya yükselerek Fenerbahçe ve Galatasaray gibi ligin iddialı takımlarını geride bırakmayı başardı.



Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon takım oyuncularının yüzde 70'inin değişmesine rağmen takımdaki uyumunun kısa sürede yüzde 80'lere ulaştığını söyledi.



İlerleyen haftalarda takımın daha da uyumlu hale geleceğini belirten Savaş, "Uygun yerlere uygun kalitede, kalibrede futbolcu aldığınız zaman uyum sorununu hızlı aşıyorsunuz. Biz de bunu yüzde 70-80 aşmış durumdayız. İlerleyen haftalarda çok daha iyi hale geleceğimizi düşünüyoruz. Yeter ki sakatlık, hastalık gibi komplikasyonlarla uğraşmayalım." diye konuştu.



"Biz ligi ilk 10'da bitirmek istiyoruz"



Savaş, sezona iyi başladıklarını ve 5 maçta topladıkları 10 puanla ligde dördüncü sırada bulunmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.



Başarının seyircilerden yönetime teknik heyetten futbolculara kadar herkesin çabasıyla kazanıldığını ifade eden Savaş, şöyle devam etti:



"Bütün bu etkenler birlikte aynı istikamete götürdüğü zaman başarı kaçınılmaz oluyor. Yeter ki biz bununla yetinip yan gelip yatmayalım. Daha fazla çalışmaya, motive olmaya, araştırmaya, hızlı bir şekilde bütünleşmeye kucak açalım. Bizim yaptığımız en güzel şey bu koordinasyonu sağlamak. Teknik heyetimiz bizim ne istediğimizi, ne yapması gerektiğini biliyor. Uygun futbolcularla başarıya doğru gidiyoruz. Ligde dördüncülük bizim için şu anda tabi ki iyi. Geçen sene Süper Lig'e çıkmış bir takım için başarı sayılabilir. Geçen sene ilk yılımızda ligi 6. sırada bitirdik. Avrupa kupalarını katılamadık. Önemli olan Avrupa kupalarına katılıp katılmamak değil. Biz ligi ilk 10'da bitirmek istiyoruz. Tabi ki de dördüncü bitirebilirsek çok daha mutlu oluruz. Avrupa'ya da gidersek de hem futbolseverlerimiz hem bizler hem de şehrimiz çok daha fazla sevinir. Bu sene geçen seneden daha fazla başarılı olacağımız görünüyor. Çünkü biz daha tecrübeli ve daha fazla istediğimiz oyuncuları alma imkanına sahip olduk."



Savaş, takımda hem yabancı hem de Türk futbolcular konusunda geniş bir kadroya sahip olduklarını kaydetti.



Maçlarda sahaya giren futbolcularının çıkanı aratmadığını vurgulayan Savaş, "Böyle olunca başarı kendiliğinden geliyor. Biz bu başarıyla yetinmeyeceğiz. Saydığım bütün katmanlar daha da başarılı olmak için çalışacaklar. Şu an ligdeki dördüncülüğümüz sürpriz değil ama övünülecek başarı." değerlendirmesinde bulundu



"Biz her takımla kora kor mücadele edebilecek güçteyiz"



Pazar günü sahalarında Fenerbahçe ile karşılaşacakları maçı kazanmak istediklerini belirten Savaş, şunları kaydetti:



"Biz her takımla kora kor mücadele edebilecek güçteyiz. Maçtan galip ayrılırsak bunun sürpriz olmayacağını düşünüyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. Şu bir gerçek ki bu dört kulübümüz köklü ve güçlü kulüpler. Onlara saygı duyuyoruz ama saygı duyarken de onlarla oynayacağımız maçlarda onurumuzla sahaya çıkıp onurumuzla sahadan ayrılmak için terimizin son damlasına, gücümüzü sonuna kadar sahada harcayıp galip gelmek istiyoruz. Rakibin büyüklüğü teknik heyetimizi, oyuncularımızı korkutmaz aynı cesaret ve azimle maça çıkıp maçı almaya gayret ederler. Hem Göztepe hem Fenerbahçe ile oynayacağımız maçta Hatayspor'un galibiyete yakın olacağını düşünüyorum. Her takım sahaya galibiyet için çıkar. Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz. O saygı çerçevesinde centilmenlik prensipleriyle maça çıkıp maçı almak isteyeceğiz."