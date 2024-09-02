Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Fransız sağ kanat oyuncusu Bilal Boutobba'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fransa takımlarından Clermont'ta forma giyen 26 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Kanat oyuncusu Bilal Boutobba ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Bilal Boutobba'ya ailemize hoş geldin diyor, bordo-beyaz formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fransa takımlarından Clermont'ta forma giyen 26 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Kanat oyuncusu Bilal Boutobba ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Bilal Boutobba'ya ailemize hoş geldin diyor, bordo-beyaz formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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