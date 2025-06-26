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Hatayspor'da kamp kadrosu açıklandı

Bu sezon TFF 1.Lig'de mücadele edecek Hatayspor'da kampın ilk etabı 1-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

calendar 26 Haziran 2025 16:01 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2025 16:02
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Hatayspor'da kamp kadrosu açıklandı
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TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Hatayspor sezon başı kampının ilk etabını 1-11 Temmuz tarihleri arasında Erzurum'da, ikinci etabı ise 14-25 Temmuz tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirecek.

1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'un kamp programı ve kamp kadrosu belli oldu. Bordo-beyazlıların sezon başı kampının ilk etabının 1-11 Temmuz tarihleri arasında Erzurum'da, ikinci etabın ise 14-25 Temmuz tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirileceği belirtildi.

Hatayspor'un kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:


"Visar Bekaj, Emir Dadük, Demir Sarıcalı, Arel Ekinci, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Selimcan Temel, Baran Sarka, İsmail Zobu, Kerim Alıcı, Ali Yıldız, Ersin Aydemir, Armin Hodzic, Guy-Marcelin Kilama, Rui Pedro, Francisco Calvo, Bılal Boutobba, Recep Burak Yılmaz, Cengiz Demir, Yiğit Ali Buz, Ünal Emre Durmuşhan, Joelson Fernandes, Funsho Bangboye, Deniz Aksoy, Carlos Strandberg, Jonathan Okoronkwo, Onur Arı, Engin Can Aksoy, Oğuzhan Matur, Sarper Çağlar, Massanga Matondo."

 


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