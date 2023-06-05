Hatayspor 7 futbolcu ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da, futbol Şube Sorumlusu Mehmet Güzel yeni dönemde nokta atışı transferleri gerçekleştirerek, daha güçlü bir kadro ile taraftarların karşısına çıkacaklarını belirtti.



Kamuoyunda transfer söylentilerinin doğru olmadığını belirten Güzel, "Henüz şu ana kadar resmi olarak anlaştığımız bir oyuncu yok ama görüştüğümüz oyuncular var hem yurt içinden hem yurt dışından bazı temaslarda bulunuyoruz. Transferler teknik direktörümüz Volkan Demirel'in talebi doğrultusunda görüşmeler yapılıyor. Elbette anlaştığımız oyuncular var ama şu an henüz liglerinde oynuyorlar. İsimlerini açıkladığımız takdirde fiyatları katlanabilir o yüzden gizli tutuyoruz" diye konuştu.



Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Güzel, takımdan gönderilen 7 oyuncunun yine teknik direktör Volkan Demirel'in raporu doğrultusunda gerçekleştiğini vurguladı.



Hatayspor'dan gönderilen 7 oyuncunun isimleri şöyle: Muhammed Mert, Kaan Kanak, Kevin Varga, Kevin Oliver Soni, Dylan Saint-Louis, Ayoub El Kaabi, Onur Ergün.



(Haber: Hatay Söz Gazetesi)







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