Hatay'da Aboubakar imzayı attı

Hatayspor, Beşiktaş'tan transfer ettiği Vincent Aboubakar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Hatay'da Aboubakar imzayı attı
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14 Eylül 2024 17:17
Hatayspor, Beşiktaş'tan transferi Vincent Aboubakar ile sözleşme imzaladı.

Kamerunlu golcü, yeni takımı Hatayspor'a 1 yıllık imza attı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada "Yeni transferimiz Vincent Aboubakar için imza töreni düzenledik. Aboubakar'a tekrar hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

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