Hasan Özer: 'Bir şeyler düşündük ama olmadı'

Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hasan Özer Pendikspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.



Güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını ve ilk devre oyuna kötü başladıklarını aktaran Özer, "9. dakikada kendi kalemize attığımız golle başladık, arkasından 30. dakikada yan toptan yediğimiz golle 2-0 oldu. İkinci yarı daha risk alarak, biraz daha hücum oynamayı düşündük, iki oyuncu değişikliği yaptık. Aly Malle ve Taha'yı oyundan aldıktan sonra Nuri ve Mert'i hücumda kullanmaya çalıştık. İkinci devre zaman zaman iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Rakibimizin orta sahada yaptığı baskı, topa sahip olma oyununu çok iyi oynaması bizi ciddi sıkıntıya soktu." diye konuştu.



Özer, pas hataları ve kaptırılan topların neticesinde rakibe ciddi kontratak şansı verdiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:



"Pendikspor, tecrübeli ve iyi bir takım, onlara karşı oynamak kolay değildi. Oyuna kötü başladıktan sonra ikinci devre oyunu düzeltmek için hamleler yaptık. Yakup'u oyuna aldık, ikili forvete döndük. 4-4-2 oynadık. Pozisyonumuz var, Yakup ile dakika 70'te yakaladığımız pozisyon gol olsa belki oyuna dönme şansımız olabilirdi. O dakikadan sonra gol yapamayınca kontrataklar kalemizde ciddi tehlikeler yaşattı. Son dakikada yediğimiz golle 3-0 kaybettik."



Erken gelen gol ve kapanan Pendikspor'a karşı sahada sıkıntı yaşadıklarını anlatan Özer, "Oyuncu profili buna uygun değil, bizim geniş alana ihtiyacımız var. O yüzden erken gol yediğimizde her takım bizi zorlar. Her takım bize pozisyon vermemek için kapandığı zaman bize pozisyon vermeyecektir. Bunların üzerinde çalışmamız gerekiyor ama oyuncularımız genç ve tecrübesiz. Biz göreve geldikten sonra iyi oynadığımız çok maç oldu. Erzurumspor maçında yeni gelmiştik, kötü bir oyun vardı. Bu maç benim yedinci maçım ve özellikle ilk devre kötü oynadık. İkinci devre topa sahip olan bizdik ama rakip savunmayı açmakta zorlandık. Bunun üzerine düşünmek, eğilmek ve çalışmak gerekiyor. Elimizdeki kadro yapısı bu, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kaydetti.



Oyuna üçlü savunmayla başladıklarını ve rakibin kontratakta etkili oyuncuları olduğunu bildiklerini hatırlatan Özer, "Pendikspor'da ilk defa bu sezon üçlü başladı. Sanki bizim üçlü oynayacağımızı biliyorlarmış gibi bu da enteresan. Golü yedikten sonra dörtlüye dönmek zorunda kaldık. Çünkü artık bazı şeyleri yapamadık. Eski oyun düzenimizden biraz vazgeçtik. Rakipte önlemini almış, onu da kestirebilmek mümkün değil. Bizim içinde çok enteresan oldu. Çok kaliteli oyuncuları var. Biz taktiksel ve sistem olarak bir şeyler düşündük ama istediğimizi elde edemediğimiz için üzgünüz." diye konuştu.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ