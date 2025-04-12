Hasan Arat, Divan'a katıldı; kavga çıktı: 'Utanmaz adam!'

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, Divan Kurulu toplantısına katılım sağladı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Uzun süredir sessizliğini koruyan ve konuşma yapmayı planlayan Arat, ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'na toplantıdan 15 dakika önce geldi.
Arat'ın salona girmesi sonrası nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile arasında gerginlik yaşandı.
Hasan Arat'ın 'Utanmaz adam' dediği, Yamantürk'ün ise 'Utanmaz sensin' diyerek cevap verdiği duyuldu.
Diğer üyelerin araya girmesi sonrası tartışma sona erdi.
Arat'ın toplantıda açıklamalarda bulunacağı öğrenildi.
TEVFİK YAMANTÜRK'TEN AÇIKLAMA
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, gerginlikle ilgili olarak "Çok tatsız bir başlangıç oldu. Beşiktaş'a yakışmayacağı için bu işin burada üzerine çok gitmiyorum. Bizim kültürümüzde, Beşiktaş'ın kültüründe düşene vurmamak var. Ancak, alıp da gidene, kaçıp da gidene mezara kadar kovalamak da var. İster yanına Polonya Cumhurbaşkanı'nı, ister Katar Emiri'ni alsın, aha ahdım olsun mezara kadar kovalayacağım" ifadelerini kullandı.
Uzun süredir sessizliğini koruyan ve konuşma yapmayı planlayan Arat, ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'na toplantıdan 15 dakika önce geldi.
Arat'ın salona girmesi sonrası nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile arasında gerginlik yaşandı.
Hasan Arat'ın 'Utanmaz adam' dediği, Yamantürk'ün ise 'Utanmaz sensin' diyerek cevap verdiği duyuldu.
Diğer üyelerin araya girmesi sonrası tartışma sona erdi.
Arat'ın toplantıda açıklamalarda bulunacağı öğrenildi.
Hasan Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında Divan Kurulu toplantısı öncesinde gerginlik yaşandı. pic.twitter.com/R0YNFFROlk
— Sporxtv (@sporxtv) April 12, 2025
TEVFİK YAMANTÜRK'TEN AÇIKLAMA
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, gerginlikle ilgili olarak "Çok tatsız bir başlangıç oldu. Beşiktaş'a yakışmayacağı için bu işin burada üzerine çok gitmiyorum. Bizim kültürümüzde, Beşiktaş'ın kültüründe düşene vurmamak var. Ancak, alıp da gidene, kaçıp da gidene mezara kadar kovalamak da var. İster yanına Polonya Cumhurbaşkanı'nı, ister Katar Emiri'ni alsın, aha ahdım olsun mezara kadar kovalayacağım" ifadelerini kullandı.