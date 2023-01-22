Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı belli oluyor

Galatasaray ve Beşiktaş'a önerilen 33 yaşındaki futbolcu Başakşehir'e veda ederken, şimdilerde ise kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Hasan Ali Kaldırım ne Galatasaray ne de Beşiktaş'tan şu ana kadar beklediği yaklaşımı göremedi. Süper Lig'den de 5 kulübün gündemine gelen Hasan Ali Kaldırım'a Ankaragücü de yakından ilgi gösteriyor.



Başkent ekibi ile Hasan Ali arasında görüşmeler devam ediyor. Serbest oyuncu pozisyonunda olan futbolcu da Ankaragücü'ne sıcak bakıyor. Karagümrük'ün de gündemine gelen futbolcu yeşil ışık yaktığı Ankaragücü ile masaya oturacak. Ancak; Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, babası Osman Koca'nın vefatı sebebiyle bu görüşmelerin sarktığı öğrenildi.



Yakın zamanda Sarı-Lacivertliler'le Hasan Ali görüşmeyi düşünüyor. Gelecek hafta içinde Kaldırım'ın geleceği büyük ihtimalle netleşmiş olacak.









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