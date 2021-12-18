Hasan Ali Kaldırım: "Galatasaray'ı yenmek isterdik"

Medipol Başakşehirli Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Hasan Ali Kaldırım: 'Galatasaray'ı yenmek isterdik'
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18 Aralık 2021 22:08
Medipol Başakşehirli Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Hasan Ali Kaldırım "Takımı, kendimizi biliyorum. Tam istediğimiz oyunu yansıtamadık. Hocamız gerekenleri bize söyledi. Kaliteli bir takımız. Daha iyisini yapabiliriz. 1 puan bizim için kayıp oldu." dedi.

Hasan Ali Kaldırım ayrıca "Zirveyi hedefleyen bir takımız. Zirveyi hedefliyorsanız da buradan 3 puanla ayrılmak isterdik ama olmadı. Daha iyisini yapabiliriz. Önümüze bakacağız. 1-0'ken istediğimiz atakları, pozisyonları bulduk. Ancak oyunu bitiremedik. 2'yi 3'ü bulsak oyunu bitirebilirdik. Duran topta son haftalarda iyi gidiyorduk ama bu kez yedik. Zirveyi hedefleyen bir takımın başına bu tip işlerin gelmemesi lazımdı." ifadelerini kullandı.


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