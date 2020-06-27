Harun Tekin: "Ceza alacak takımlar var, Avrupa'ya gidebiliriz"

Fenerbahçe'nin file bekçisi Harun Tekin, tüm maçları kazanıp Avrupa'ya gitmek istediklerini belirtti.

Haber; Sporx.com
Harun Tekin: 'Ceza alacak takımlar var, Avrupa'ya gidebiliriz'
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27 Haziran 2020 17:40
Fenerbahçe'nin file bekçisi Harun Tekin, Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu ve hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi'nde oynamak olduğunu söyledi.

Harun Tekin, "6 maçımız var, bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. İnşallah tüm maçları kazanıp, rakiplerin kaybetmesini bekleyeceğiz. Ceza alacak takımlar var galiba, yine de şansımız var. Umarım Avrupa Kupalarına gideriz." dedi.



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