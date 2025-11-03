03 Kasım
Hart, şut elindeki sinir hasarıyla oynaması üzerine konuştu

New York Knicks'in önemli oyuncularından Josh Hart, sezonun başında şut elinde yaşadığı ciddi rahatsızlığa rağmen parkelerde mücadele etmeye devam ediyor.

Sezon öncesinde yapılan ilk haberlerde Hart'ın yalnızca bir parmağında sakatlık olduğu öne sürülmüştü. Ancak yıldız guard, The Athletic'e yaptığı açıklamada durumun sanılandan daha karmaşık olduğunu ve aslında elinde bir sinir zedelenmesi bulunduğunu açıkladı.

Sakatlık esas olarak şut elinin dördüncü parmağını etkiliyor; ancak Hart, hissizliğin zaman zaman orta ve serçe parmaklarına da yayıldığını, bunun yalnızca maçlarda değil günlük yaşamında da etkili olduğunu söyledi.


Hart, söz konusu ilk sakatlığı Mayıs ayında yaşadı. Knicks'in 2024–25 sezonunu Doğu Konferansı Finalleri'nde tamamlamasının ardından, tedavi amacıyla ameliyat geçirdi. Yaz sonunda sahalara geri döndü; ancak kamp dönemi başlamadan hemen önce aynı elini yeniden sakatladı.

30 yaşındaki oyuncu, yeniden ameliyat olması halinde yaklaşık üç ay sahalardan uzak kalacağını belirtti. Bu nedenle, doktorlarının onayıyla sezon bitimine kadar ameliyatı erteleme kararı aldı. Uzmanlar, sakatlığın bu süreçte kalıcı bir hasar bırakma riski taşımadığını söyledi.

"Elimdeki hissi tamamen kazanmam muhtemelen zaman alacak," diyen Hart, The Athletic'e şu ifadeleri kullandı:
"Elim artık nasıl olacaksa öyle. Şut çalışmalarıma devam ediyorum, zamanla gelişecek. Ameliyat olmayacağım."

Bu sezon Hart'ın sahada kaldığı süre, geçen yıla kıyasla belirgin şekilde azaldı. İlk beş maçta maç başına 23 dakika süre aldı; bu rakam geçen sezonki 37 dakika ortalamasının oldukça altında.

Hart, bu süreçte 5 sayı ve 6.6 ribaunt ortalamalarıyla oynuyor.

