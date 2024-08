New York Knicks forveti Josh Hart, oyuncuların New Orleans'a takas edilmekten heyecan duymadığını söyleyerek, şehirle dalga geçti.



Eskiden kendisi de Pelicans forması giymiş olan Hart, Fanatics Fest'te hiçbir oyuncunun Pelicans'a takas edildiğinde heyecanlanmadığını açıkça dile getirdi:



"Bence hiç kimse New Orleans'a takas edilmekten heyecan duyduğunu söylemez. Ben heyecanlanmamıştım mesela. Heyecanlandığım tek şey orada dolaşmak, Lil Wayne dinlemek ve maçlara gitmekti."



Hart, Pelicans'ta geçirdiği iki buçuk sezonda ortalama 10,7 sayı ve 7,3 ribaund üretmiş ve ardından CJ McCollum takası kapsamında Portland Trail Blazers'a gönderilmişti.



Knicks tarafından 2023'te alınan Hart, kısa süre önce dört yıllığı 80,9 milyon dolarlık bir uzatma sözleşmesi imzaladığı takımın hızlıca ayrılmaz bir parçası haline geldi.





