Hart, New Orleans'la dalga geçti: "Kimse gittiğine sevinmez"

New York Knicks forveti Josh Hart, oyuncuların New Orleans'a takas edilmekten heyecan duymadığını söyleyerek, şehirle dalga geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hart, New Orleans'la dalga geçti: 'Kimse gittiğine sevinmez'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ağustos 2024 15:16
New York Knicks forveti Josh Hart, oyuncuların New Orleans'a takas edilmekten heyecan duymadığını söyleyerek, şehirle dalga geçti.

Eskiden kendisi de Pelicans forması giymiş olan Hart, Fanatics Fest'te hiçbir oyuncunun Pelicans'a takas edildiğinde heyecanlanmadığını açıkça dile getirdi:

"Bence hiç kimse New Orleans'a takas edilmekten heyecan duyduğunu söylemez. Ben heyecanlanmamıştım mesela. Heyecanlandığım tek şey orada dolaşmak, Lil Wayne dinlemek ve maçlara gitmekti."

Hart, Pelicans'ta geçirdiği iki buçuk sezonda ortalama 10,7 sayı ve 7,3 ribaund üretmiş ve ardından CJ McCollum takası kapsamında Portland Trail Blazers'a gönderilmişti.

Knicks tarafından 2023'te alınan Hart, kısa süre önce dört yıllığı 80,9 milyon dolarlık bir uzatma sözleşmesi imzaladığı takımın hızlıca ayrılmaz bir parçası haline geldi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery