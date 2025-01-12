Haber Tarihi: 12 Ocak 2025 11:57 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025 11:57

Kuyumcular Cumaresi-Pazar günü açık mı 2025?

Vatandaşların altın, gümüş gibi değerli madenlerin alım - satımını yapması için kuyumcu dükkanlarına ilişkin çalışma günleri araştırılıyor. Peki, kuyumcular Pazar günü açık mı 2025? Bayramda kuyumcular açık mı?

Kuyumcular Cumaresi-Pazar günü açık mı 2025?
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Kuyumcular Pazar günü açık mı, hafta sonu hangi gün açık hangi gün kapalı olurlar, saat kaça kadar, kuyumcular hafta sonu çalışıyor mu, açık mı, saat kaça kadar hizmet veriyor soruları pazar günü düğüne gidecek olanlar ve hafta içi altın alamayanlar için cevabı merak edilen sorulardır. Peki, pazar günü kuyumcuların mesai durumu nedir, açık mı?
KUYUMCULAR CUMARTESİ PAZAR AÇIK MI?

Kuyumcular, hafta içi saat 09:00 ile 19:00 arasında hizmet vermekte fakat Cumartesi günü açıktır, Pazar günleri ise kapalıdır. Buna göre altın, gümüş gibi değerli madenlerin alım - satımını yapmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini hafta içi veya Cumartesi günü tamamlamalıdır.

Türkiye genelinde kuyumcuların çalışma saatleri ve mesaileri farklılık gösterebiliyor.

KUYUMCULAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kuyumcular, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü itibariyle normal çalışma saatleri olan 09:00 - 20:00 arası halkımıza hizmet vermeye devam edecektir.

Kuyumcular Pazar günü açık mı?

Bazı illerde kuyumcular hafta sonu sadece cumartesi günü çalışırken, bazı illerde ise hem cumartesi hem de pazar günü çalışılıyor.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin AVM ve büyük alışveriş çarşılarında kuyumcular pazar günleri de hizmet veriyor.

Ancak pazar günleri alışveriş yapmak vatandaş açısından biraz dezavantajlı olabiliyor.

Çünkü altının alış fiyatı hafta sonunda hafta içine göre bazen farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle mümkün oldukça hafta içi altın alışverişini bitirmek gerekiyor.


Kuyumcuların mesai saatleri ise işletmelere göre değişiyor; ancak genel olarak sabah saat 9.00'dan akşam saat 21.00'e kadar açık kuyumcu bulmak mümkündür.

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