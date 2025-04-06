Beşiktaş'tan TFF için flaş hamle!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu için harekete geçiyor.
Serdal Adalı, TFF yönetiminden memnun olmayan kulüp başkanları ile ilerleyen günlerde temasta bulunacak.
Bu görüşmelerde, son dönemde alınan kararlardan duyulan rahatsızlıklar paylaşılacak ve yeni sezon öncesinde mevcut TFF'ye karşı yapılabilecek hamleler masaya yatırılacak.
Yabancı hakem kararının ardından istifaya çağrılan TFF'nin değişimi, Beşiktaş'ın en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.
NELER OLDU?
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray ile oynanan derbi maça hakem Yasin Kol'un atanmasının ardından TFF'yi sert bir dille eleştirmişti. Adalı, Galatasaray - Fenerbahçe maçına yabancı hakem olarak Slavko Vincic'in atanması ve kendilerinin Galatasaray ile oynayacakları maça Yasin Kol'un atanmasının ardından yaptığı basın toplantısında, "Türk insanının hafızasına futbolda yaşanan skandallarla kazınan bir önceki federasyon başkanından en ufak bir farkı olmadığını gösteren şimdiki başkan derhal istifa etmelidir. Hakemleri stadyumun soyunma odasına kilitleyip tehdit eden insanların Türk futbolunun sorunlarını çözmelerini beklemek hayalcilikten öteye gitmez." demişti.
Serdal Adalı, bu sözlerinin ardından 45 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 500 bin lira para cezası almıştı.
Serdal Adalı, TFF yönetiminden memnun olmayan kulüp başkanları ile ilerleyen günlerde temasta bulunacak.
Bu görüşmelerde, son dönemde alınan kararlardan duyulan rahatsızlıklar paylaşılacak ve yeni sezon öncesinde mevcut TFF'ye karşı yapılabilecek hamleler masaya yatırılacak.
Yabancı hakem kararının ardından istifaya çağrılan TFF'nin değişimi, Beşiktaş'ın en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.
NELER OLDU?
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray ile oynanan derbi maça hakem Yasin Kol'un atanmasının ardından TFF'yi sert bir dille eleştirmişti. Adalı, Galatasaray - Fenerbahçe maçına yabancı hakem olarak Slavko Vincic'in atanması ve kendilerinin Galatasaray ile oynayacakları maça Yasin Kol'un atanmasının ardından yaptığı basın toplantısında, "Türk insanının hafızasına futbolda yaşanan skandallarla kazınan bir önceki federasyon başkanından en ufak bir farkı olmadığını gösteren şimdiki başkan derhal istifa etmelidir. Hakemleri stadyumun soyunma odasına kilitleyip tehdit eden insanların Türk futbolunun sorunlarını çözmelerini beklemek hayalcilikten öteye gitmez." demişti.
Serdal Adalı, bu sözlerinin ardından 45 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 500 bin lira para cezası almıştı.