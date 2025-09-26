26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
0-1
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
1-1
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
3-1
26 Eylül
Rodez-Pau
1-2
26 Eylül
Nancy-Reims
0-1
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
0-0
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
1-1
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
2-3
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
4-0
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
2-187'
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
1-1
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
1-0
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
2-0
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
3-2
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
1-2
26 Eylül
Girona-Espanyol
0-0
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
0-1

Harry Kane tarih yazdı, Bayern Münih 3 puana uzandı!

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih, evinde Werder Bremen'i 4-0 mağlup etti.

calendar 26 Eylül 2025 23:24 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025 23:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih, evinde Werder Bremen'i ağırladı.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı Bavyera ekibi, 4-0 kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Jonathan Tah, 45. ve 65. dakikalarda Harry Kane ile 87. dakikada Konrad Laimer kaydetti.

104 maçta forma giyen Harry Kane, 21. yüzyılda kulübüyle 100 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu.


Karşılaşmanın 61. dakikasında Leon Goretzka yerine oyuna giren Joshua Kimmich, Bayern Münih formasıyla 300. maçına çıktı.

Bu sonuçla birlikte puanını 15'e yükselten Bayern Münih, haftayı lider olarak kapatmayı garantiledi. Deplasman ekibi Werder Bremen ise 4 puanda kaldı.

Bavyera ekibi gelecek hafta Eintrach Frankfurt'a konuk olurken, Werder Bremen evinde St. Pauli'yi ağırlayacak.

1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
