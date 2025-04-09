Harika gollerin olduğu maçta PSG, Aston Villa'yı yıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Paris Saint-Germain, konuk ettiği Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Harika gollerin olduğu maçta PSG, Aston Villa'yı yıktı!
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09 Nisan 2025 23:55
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Paris Saint-Germain, Aston Villa'yı konuk etti.

Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

Mücadele ilk golü Aston Villa'dan Morgan Rogers kaydetti ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Çok geçmeden 39. dakikada Desire Doue, Paris Saint-Germain'e beraberliği getiren golü kaydetti.

İlk yarı 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Paris Saint-Germain'de Khvicha Kvaratskhelia 49. dakikada sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde ise PSG'de Nuno Mendes, farkı 2'ye çıkartan golü attı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken 3-1 galip gelen PSG, rövanş öncesi avantajı kaptı.

Karşılaşmanın rövanşı, 15 Nisan'da Villa Park'ta oynanacak. Bu eşlemeden galip çıkan takım, Arsenal-Real Madrid eşleşmesinin galibi ile yarı finalde rakip olacak.

 

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