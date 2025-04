Hansi Flick'ten yeni kontrat konusunda açıklama!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, kulübün 2027'ye kadar sözleşme yenileme isteğine rağmen uzun vadeli bir taahhütte bulunmaktan kaçındı.



Basına konuşan Alman teknik adam, kulüpte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, önceliğinin mevcut projeyi başarıyla tamamlamak olduğunu belirtti.



"BENİM TARZIM BU: BİR YIL, BİR YIL..."



Flick, "Buradaki ortamdan çok memnunum. Harika bir teknik ekiple, uzmanlarla ve doktorlarla çalışıyorum. Oyuncularımız son derece profesyonel ve her gün kendilerini geliştirmek istiyorlar.



Bu, kariyerimde eşine az rastlanır bir durum. Kulüp çalışanları da inanılmaz. Barcelona'da olmaktan ve bu insanlarla çalışmaktan çok mutluyum.



"Ben üç yıl sonrasını düşünen bir teknik direktör değilim. Dünyanın en iyi kulübünde çalışıyorum ve elimizdeki olanakları takdir ediyorum. Kulübün içinde bulunduğu durum kolay değil ama herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor.



Şu anda bir yıllık sözleşmem var. Eğer işler yolunda giderse, bir yıl daha devam ederiz. Benim tarzım bu: adım adım, yıl yıl. Henüz bitmiş bir şey yok ama burada işimi iyi bir şekilde tamamlamak istiyorum. Ayrıca yardımcılarım da mutlu. Önümüzde yoğun bir sezon var; önce Leganes, sonra Dortmund." ifadelerini kullandı.



"ÖNEMLİ OLAN FUTBOL DİLİ"



Takımdaki bireysel gelişime dair gelen bir soruya ise Flick, "Burada dil derken İngilizce ya da İspanyolcayı kastetmiyorum, futbolun dili Hücum fikirleri, oyun anlayışı. Zor ama hiç kimse bu fikirlere karşı çıkmadı, herkes bizi takip etti.



Örneğin Inigo Önceden daha derinde savunma yapardı ama şu an oyuna mükemmel şekilde adapte oldu. Takımın kilit isimlerinden biri haline geldi. Soyunma odasında lider, sahada ise kulüp için her şeyini veriyor. Takım için harika bir örnek." sözlerini sarf etti.