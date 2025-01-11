Hansi Flick'ten Dani Olmo açıklaması!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Real Madrid ile oynayacakları İspanya Süper Kupa maçı öncesi açıklamalar yaptı.



Hansi Flick yaptığı açıklamada, "Ligde Real Madrid'i 4-0 yendiğimiz maçtaki planımızın aynısını sahaya yansıtmaya çalışacağız. Oyun tarzımızın değişeceğini düşünmüyorum. Aynı felsefeye sadık kalacağız." dedi.



"BİRÇOK FİNAL OYNADIM"



Alman teknik adam, "Bu, Barcelona Teknik Direktörü olarak ilk finalim olacak ama daha önce birçok final maçı oynadım." ifadelerini kullandı.



"REAL'E KARŞI OYNAYACAK"



Zor da olsa lisansı çıkarılan Dani Olmo için de konuşan Flick, "Olmo hazır. Real Madrid maçında oynayacak durumda." diye konuştu.



Kaleci tercihine de değinen deneyimli teknik adam, "İlk 11 hakkında konuşamam. Szczesny iki harika maç çıkardı. Inaki Pena ise muhteşem bir sezon geçirdi. Herkes bunu merak etse de benim kararım belli." dedi.







