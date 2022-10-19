Hannover'i geçen Dortmund üst tura yükseldi

Almanya Kupası 2. tur mücadelesinde Borussia Dortmund, deplasmanda Hannover'i 2-0 mağlup ederek 3. tura yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Hannover'i geçen Dortmund üst tura yükseldi
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19 Ekim 2022 20:57
Almanya Kupası 2. tur mücadelesinde Stefan Leitl'ın ekibi Hannover 96 ile Edin Terzic'in yönetimindeki Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Heinz von Heiden Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Borussia Dortmund 2-0 kazanırken goller; 11. dakikada Bright Arrey-Mbi'nin kendi ağlarına yaptığı vuruş ve 71. dakikada Jude Bellingham'ın kullandığı penaltıdan geldi. Borussia Dortmund'da 68. dakikada oyuna dahil olan Karim Adeyemi, 85. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla beraber Hannover 96, kupaya 2. turda veda ederken, Borussia Dortmund 3. tura yükselen taraf oldu. Dortmund kupanın 1. turunda 1860 Münih'i deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.

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