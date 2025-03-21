Hamilton'dan ferrari ile ilk pole zaferi!

Lewis Hamilton, Ferrari adına kabus gibi geçen Avustralya Grand Prix'si hafta sonunun ardından Çin Grand Prix'si sprint sıralama turlarında muhteşem bir performans sergiledi ve pole pozisyonunu elde etti.



Hamilton, Ferrari adına ilk pole pozisyonunu aldıktan sonra şu açıklamalarda bulundu:



"Öncelikle bugün burada olan bu muhteşem kalabalığa büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir sonuç beklemiyordum ama çok mutluyum ve gururluyum."



"ŞOK İÇİNDEYİM"



"Son yarış bizim için tam bir felaketti ve aracın daha fazla performansa sahip olduğunu biliyorduk ama bunu ortaya çıkaramamıştık. Harika değişiklikler yaptık, takım aracı hazırlama konusunda harika bir iş çıkardı. Biraz şok içindeyim. Sprint için pole pozisyonu aldığımıza inanamıyorum! Bu, yarış için de bizi iyi bir noktaya taşıyor."



Pole turunda farkı yarattığı noktanın neresi olduğu sorulan Hamilton şöyle cevap verdi:



"Tam olarak bilmiyorum, geri dönüp incelemem gerekecek. İlk sektörüm gerçekten güçlüydü, sanırım en büyük gelişimi o bölümde kaydettim. Genel olarak pistin tamamında küçük ama etkili gelişimler kaydettim. Hâlâ zamanımı geliştirebilirim ve bunu bir sonraki sıralama seansına mutlaka yansıtacağım. Aracı durdurduğunuzda ekranda '1' yazdığını görmek harika bir his ve kırmızı aracın içinde olmak inanılmaz."



Hamilton, uzun sürüş temposu hakkında ise şunları söyledi:



"Bahreyn testlerinde uzun bir yarış simülasyonu yapmamıştım, geçen hafta sonu yağmurda yarıştık ama yarın benim için bu araçla kuru zeminde yapacağım ilk uzun yarış simülasyonu olacak. Pazar günü ise tamamen kuru bir zeminde ilk tam yarışımı yapacağım."



"BAŞIMIZI DİK TUTACAĞIZ"



"Umarım birinciliğimizi koruyabiliriz ama McLarenlar gerçekten hızlı, Max de öyle. Ancak iyi bir konumdayız, pozitif kalacağız, başımızı dik tutacağız ve zorlamaya devam edeceğiz."



