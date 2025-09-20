Almanya Bundesliga'nın 4. hafta karşılaşmasında Hamburg, evinde Heidenheim'i ağırladı.
Volksparkstadion'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi Hamburg, 2-1 kazandı.
Mavi-Beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Luka Voskovic ve 59. dakikada Rayan Philippe kaydetti.
Deplasman ekibinin tek golünü 90+3. dakikada Adam Kölle attı.
Bu sonuçla birlikte ligde ilk galibiyetini alan Hamburg, puanını 4'e yükseldi. Heidenheim ise 0 puanda kaldı.
Hamburg gelecek hafta Union Berlin'e konuk olurken, Heindheim evinde Augsburg'u ağırlayacak.
Volksparkstadion'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi Hamburg, 2-1 kazandı.
Mavi-Beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Luka Voskovic ve 59. dakikada Rayan Philippe kaydetti.
Deplasman ekibinin tek golünü 90+3. dakikada Adam Kölle attı.
Bu sonuçla birlikte ligde ilk galibiyetini alan Hamburg, puanını 4'e yükseldi. Heidenheim ise 0 puanda kaldı.
Hamburg gelecek hafta Union Berlin'e konuk olurken, Heindheim evinde Augsburg'u ağırlayacak.