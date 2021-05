Hall of Fame'den Kobe için özel sergi!

Naismith Memorial Baskebtol Hall of Fame, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın anısına özel bir sergi kurdu.



Sergi, Kobe'nin eşi Vanessa Bryant, Panini ve diğerleriyle işbirliği yapılarak oluşturuldu.



Hall of Fame Başkanı ve CEO'su John Doleva, oluşturulan sergiyle ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Ailesinin ne yapmak istediğini düşünmek için vakti vardı. Bu sergi, Kobe'nin başarılarıyla ve aynı zamanda basketbolu bırakarak Lakers'tan ayrıldıktan sonra dönüştüğü kişiyle alakalı bir sergi. Ben Kobe için bir sonraki şeyin hep ne olabileceğini merak ederdim. Bu yüzden bu sergi hem geçmişe ve şimdiye bakarken, hem de geleceğe dair bir ipucu sunuyor. Ve bence bu harika. Bana kalırsa Hall of Fame'de en çok konuşulan ve en çok sevilen sergi olacak."