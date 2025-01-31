Halkbank, Alanya deplasmanında

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 19. hafta mücadelesinde Halkbank, 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda On Hotels Alanya Belediyespor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ols!
Halkbank, Alanya deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2025 15:20
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 19. hafta mücadelesinde Halkbank, 1 Şubat Cumartesi günü On Hotels Alanya Belediyespor'a konuk olacak.

Alanya 100.Yıl Recep Hacıhafızoğlu Salonu'ndaki karşılaşma, saat 14:00'te başlayacak.

Mücadeleyi, Halid Cerit ve Sevilay Gezer Boyacı hakem ikilisi yönetecek.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ndeki Perugia galibiyetine hakkında Halkbank'ın pasör oyuncusu Caner Çiçekoğlu, "Bence Türk voleybolunun en değerli akşamlarından birini yaşadık. Bu, futbolda Real Madrid'i, Inter'i yenmekle eşdeğer ama bunlar geride kaldı." dedi.

Alanya maçına odaklandıklandıklarını vurgulayan Caner, "Hedefimiz zirve yarışına kayıpsız devam etmek. Çok değerli kadromuzla galibiyeti alacağımıza inanıyoruz. Rakibimizin de neler yapabileceğinin ve sahada yaşatacağı zorlukların bilincindeyiz. Her zorluğa hazırlıklı olacağız." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery