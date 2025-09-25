Bir dönem Trabzonspor'u çalıştıran Vahid Halilhodzic, Fenerbahçe'yi ve oynadığı futbolu eleştirdi.
Boşnak teknik adam, eski takımı Dinamo Zagreb'in 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetini şöyle yorumladı:
"Dinamo, şaşırtıcı derecede zayıf bir Fenerbahçe'ye karşı muhteşem bir zafer kazandı. Fenerbahçe, kaotik bir grup gibi görünürken Dinamo, net bir fikri ve planı olan bir takım gibiydi."
Fenerbahçe'nin defans oyuncularını eleştiren Halilhodzic, "Özellikle top Fenerbahçe'deyken şaşırtıcı derecede yavaş, zayıf ve dağınıktı. Top o kadar yavaş hareket ediyordu ki blokta kalıp baskı uygulayan Dinamo, topun çoğunu onlardan alıp gol atmak için birçok potansiyel fırsat yaratmayı başardı." ifadelerini kullandı.
Hırvat medyasına Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçını yorumlayan Halilhodzic, "İki takım arasındaki en büyük fark tam da burada ortaya çıkıyor. Dinamo modern ve hırslı görünürken Fenerbahçe, modası geçmiş ve yorgun bir ekip izlenimi verdi." değerlendirmesinde bulundu.
Haber: Ahmet Uykan
