25 Eylül
Lille-Brann
19:45
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
19:45
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
17:00
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
20:00
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
20:00
25 Eylül
Osasuna-Elche
20:30
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Halilhodciz: "Fenerbahçe modası geçmiş gibiydi"

Daha önce Türkiye'de çalışan Vahid Halilhodzic, Fenerbahçe'Nin Dinamo Zagreb maçını değerlendirdi.

Haber: Sporx.com
Bir dönem Trabzonspor'u çalıştıran Vahid Halilhodzic, Fenerbahçe'yi ve oynadığı futbolu eleştirdi.

Boşnak teknik adam, eski takımı Dinamo Zagreb'in 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetini şöyle yorumladı:

"Dinamo, şaşırtıcı derecede zayıf bir Fenerbahçe'ye karşı muhteşem bir zafer kazandı. Fenerbahçe, kaotik bir grup gibi görünürken Dinamo, net bir fikri ve planı olan bir takım gibiydi."


Fenerbahçe'nin defans oyuncularını eleştiren Halilhodzic, "Özellikle top Fenerbahçe'deyken şaşırtıcı derecede yavaş, zayıf ve dağınıktı. Top o kadar yavaş hareket ediyordu ki blokta kalıp baskı uygulayan Dinamo, topun çoğunu onlardan alıp gol atmak için birçok potansiyel fırsat yaratmayı başardı." ifadelerini kullandı.

Hırvat medyasına Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçını yorumlayan Halilhodzic, "İki takım arasındaki en büyük fark tam da burada ortaya çıkıyor. Dinamo modern ve hırslı görünürken Fenerbahçe, modası geçmiş ve yorgun bir ekip izlenimi verdi." değerlendirmesinde bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
