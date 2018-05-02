  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!
  •  
    F.Bahçe'den MANU'nun yıldızına "RESMİ" teklif!..
  •  
    Garry'e 4 talip birden! "Sezon sonu görüşelim"

Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak

Kaynak: AA
Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mayıs 2018 16:51
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan habere göre Meler, 4-20 Mayıs tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde düdük çalacak.

Öte yandan haberde Meler'in İngiltere'deki turnuvaya katılacak hakemlere uygulanan atletik testi başarıyla tamamladığı belirtildi.

Ayrıca, turnuvada UEFA tarafından atanan 8 hakem, 12 yardımcı hakem ve 4 dördüncü hakem görev yapacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için