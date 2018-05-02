Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda görev alacak.Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan habere göre Meler, 4-20 Mayıs tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde düdük çalacak.Öte yandan haberde Meler'in İngiltere'deki turnuvaya katılacak hakemlere uygulanan atletik testi başarıyla tamamladığı belirtildi.Ayrıca, turnuvada UEFA tarafından atanan 8 hakem, 12 yardımcı hakem ve 4 dördüncü hakem görev yapacak.