30 Mayıs
Galatasaray-Başakşehir
20:00
30 Mayıs
Kasımpaşa-Göztepe
20:00
30 Mayıs
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Mayıs
Castellon-Real Zaragoza
21:30
30 Mayıs
Bohemian FC-Derry City
21:45
30 Mayıs
Cork City-Shelbourne
21:45
30 Mayıs
Shamrock Rovers-Galway United FC
22:00

Halil Dervişoğlu, Galatasaray'a dönüyor!

Galatasaray'dan Gaziantep FK'ye kiralanan Halil Dervişoğlu, kiralık sözleşmesinin bitmesiyle Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanıyor.

calendar 30 Mayıs 2025 11:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Halil Dervişoğlu, Galatasaray'a dönüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'dan Gaziantep FK'ye giden Halil Dervişoğlu, Gaziantep'teki son maçına çıkıyor.

25 yaşındaki futbolcu, Adana Demirspor maçıyla birlikte Gaziantep'te son maçına çıkacak.


Halil Dervişoğlu'nun Gaziantep'te teknik heyetin yeni sezon planlamasında yer almadığı ve yönetimin de 25 yaşındaki futbolcu ile yola devam etmeme kararı aldığı öğrenildi.

Süper Lig'den birçok ekip Halil Dervişoğlu'nun durumunu yakından takip ediyor.

Gaziantep'te bu sezon 32 maçta süre bulan Halil Dervişoğlu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı. [Gaziantep Olay Medya]


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.