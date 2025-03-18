Hakkarili çocuklar kayak sporuyla sağlıklı geleceğe adım atıyor

Hakkari'de 8 yıl önce hayata geçirilen "Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek Projesi" ile yüzlerce kayakçı yetiştirildi, birçok sporcunun milli takım hayali gerçekleştirildi.



Çocuk ve gençlerin spora kazandırılması amacıyla Valilik öncülüğünde başlatılan; İl Milli Eğitim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince yürütülen proje kapsamında öğrenciler kayakla buluşturuluyor.



İl merkezi ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerindeki okullardan servislerle alınan öğrenciler, Mergabütan Kayak Merkezi'ne götürülüyor.



Burada ücretsiz kayak eğitimi verilen öğrencilerden başarılı görülenler, antrenörler tarafından spor kulüplerine yönlendiriliyor.



Yüzlerce öğrencinin bu sayede spora kazandırıldığı kentte, birçok sporcunun da Kayak Milli Takım forması giymesi sağlandı.



Bu yıl da geçen aydan bu yana kent genelindeki okullarda eğitim gören 3 bin öğrenciye kayak eğitimi verildi.



İl Milli Eğitim Şube Müdürü ve Proje Koordinatörü Erol Hanlıgil, AA muhabirine, 8 yıldır uygulanan proje ile çeşitli branşlarda faaliyetlerin yürütüldüğünü söyledi.



Kentte kış mevsiminin uzun sürdüğünü belirten Hanlıgil, "Bölgemiz 4 ay boyunca kayak yapmak için uygun koşullara sahip. Kayak branşı önem verdiğimiz bir alan. Bu yıl şu ana kadar 3 bin öğrencimizi kayakla buluşturduk. Antrenör arkadaşlarımız, öğrencilerimize eğitim verdi. Burada ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim öğrencilerimizi program dahilinde kayak merkezine getiriyoruz. Valiliğimizin desteğiyle öğrencilere öğle yemeği de ikram ediyoruz." diye konuştu.



- "70 bin öğrencimizi kayakla buluşturduk"



Anaokulu öğrencilerine jimnastik, ilkokul öğrencilerine yüzme, ortaokul ve lise öğrencilerine futbol, voleybol, dart, masa tenisi ve bilek güreşi eğitimi verildiğini anlatan Hanlıgil, şunları kaydetti:



"Kayak merkezine getirdiğimiz öğrenciler temel kayak eğitimi alıyor. Her gün 100 öğrenci geliyor. Öğrencilerimiz aldıkları eğitimle kayabilecek seviyeye geliyor. Yetenekli gördüğümüz, gelecek vadeden öğrencilerimizi spor kulüplerine yönlendiriyoruz. 2017'den bu yana yaklaşık 70 bin öğrencimizi kayakla buluşturduk. Bu sene 10 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Nisanın sonuna kadar öğrencilerimizi getireceğiz. Örnek bir proje. Bu kadar az maliyetle bu kadar büyük bir kitleye ulaşacak ender projelerden biri."



- Antrenör Özal Aydemir: "Hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar"



Kayak antrenörü Özal Aydemir de öğrencilere kayakla ilgili hem teorik hem de uygulamalı bilgi verdiklerini dile getirerek, "Temel kayakta tüm teknikleri anlatıyoruz. Burada sporcu taraması da yapıyoruz. Yetenekli olanları spora kazandırıyoruz. Eğitim alan öğrencilerimiz amatör pistten kayabiliyor. Daha önce kayak merkezini görmemiş öğrencilerimiz de var. Hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar. Gelecek adına kendilerine bir şeyler katıyorlar. Bu alanı doğru şekilde değerlendirmek lazım. Hedefimiz sezon bitinceye kadar ulaşabildiğimiz kadar öğrenciye eğitim vermektir." diye konuştu.



Öğrencilerden İklim Özdemir ise "Burada kayak yapmayı öğrendik. Çok eğleniyoruz. Bize bu imkanı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Kayak yapınca kendimizi çok özgür hissediyoruz. Buraya daha önce gelmemiştim. Çok mutluyum. Her sene bu etkinliğin olmasını istiyoruz." dedi.



