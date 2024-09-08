Hakim Ziyech: 'Kalırım ama bir şartla...'

Hakkında Galatasaray'dan ayrılmak istediği ve menajerine kulüp bulması için talimat verdiği yönünde haberler çıkan Hakim Ziyech, fikrini değiştirdi.
"KALIRIM AMA BİR ŞARTLA"
Avrupa için UEFA'ya bildirilen listeye kanat transferini yetiştiremeyen sarı-kırmızılı kulüpte, Faslı yıldızın durumu merak konusuydu. Suudi Arabistan'dan kulüplerin ilgilendiği 31 yaşındaki oyuncu, takımda kalmaya karar verdi. Ancak tecrübeli yıldızın Galatasaray'da yoluna devam etmek için tek şartı, düzenli forma giyebilmek.
OCAK'TA YİNE AYRILABİLİR
Hamle oyuncusu olmak istemeyen Ziyech, şayet beklediği süreleri alamazsa ocak ayında ayrılmayı gündemine alacak ve devre arası gelen teklifleri değerlendirecek. Bu düşüncesini teknik direktör Okan Buruk'a da bildiren Galatasaraylı oyuncunun sözleşmesinde, performans ve sağlık durumuna bağlı opsiyon bulunuyor. Ziyech ilk 11'de 15 maç sayısına ulaşırsa ve sezon boyunca diz sakatlığı yaşamazsa +1 yıllık opsiyon devreye girecek.
"KALIRIM AMA BİR ŞARTLA"
Avrupa için UEFA'ya bildirilen listeye kanat transferini yetiştiremeyen sarı-kırmızılı kulüpte, Faslı yıldızın durumu merak konusuydu. Suudi Arabistan'dan kulüplerin ilgilendiği 31 yaşındaki oyuncu, takımda kalmaya karar verdi. Ancak tecrübeli yıldızın Galatasaray'da yoluna devam etmek için tek şartı, düzenli forma giyebilmek.
OCAK'TA YİNE AYRILABİLİR
Hamle oyuncusu olmak istemeyen Ziyech, şayet beklediği süreleri alamazsa ocak ayında ayrılmayı gündemine alacak ve devre arası gelen teklifleri değerlendirecek. Bu düşüncesini teknik direktör Okan Buruk'a da bildiren Galatasaraylı oyuncunun sözleşmesinde, performans ve sağlık durumuna bağlı opsiyon bulunuyor. Ziyech ilk 11'de 15 maç sayısına ulaşırsa ve sezon boyunca diz sakatlığı yaşamazsa +1 yıllık opsiyon devreye girecek.