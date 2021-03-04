'Hakem VAR'da aldığı karar gerekçesini açıklasın' önerisi rafa kalktı

Önümüzdeki günlerde düzenlenecek futbol oyun kuralları düzenleyicisi IFAB Genel Kurulu'nun gündem içeriği ile ilgili bilgiler sızmaya devam ediyor.



Daha önce IFAB Genel Kurulu'nda elle müdehale konusunun daha kesin çizgilerle standarta bağlanması tartışmasının yapılacağı gündeme gelmişti. Şimdi ise VAR kararlarına yeni bir boyut katabilecek gelişme iddiası ortaya atıldı.



Sky Sports, VAR incelemesi sonrası hakemlerin taraftarlara anlık olarak kararı alma nedenini sesli olarak açıklaması önerisinin IFAB tarafından daha sonra görüşmek üzere rafa kalktığı belirtildi.



Haberde IFAB'ın hakemlerin VAR ses kayıtlarının yayınlanmasını kural haline getirmek istediği ancak bunun için erken olduğu belirtildi. Konuyla ilgili yeterli araştırma, inceleme ve testler yapıldıktan sonra hakemlerin ses kayıtlarının maç oynanırken yayınlanmasının IFAB gündemine yeniden gireceği de haberin devamında yer aldı.



FIFA: "VAR'DAN GENEL OLARAK ÇOK MEMNUNUZ"



Futbolun patronu FIFA'da ise yetkililer VAR'dan oldukça memnun kalındığının altını çizd. İsmi verilmeyen bir FIFA yetkilisi yaptığı açıklamada, "VAR teknolojisinin dünya çapında kullanımından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu teknoloji, doğru kararların verilmesinde artış yaşanmasını sağladı. Daha da iyileştirmek için çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.



Öte yandan FIFA'nın dünyada oynanan tüm maçlarda VAR kullanılması için daha az masraflı sistem arayışında olduğu ve 'yarı otomatik ofsayt teknolojisi' üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı.



