Fenerbahçe Yöneticisi Hakan Safi, oy kullanma alanından seçim için beklentileri hakkında konuştu.
"50 BİN KATILIM BEKLİYORUZ"
Rekor bir katılım beklediğini ifade eden Hakan Safi, "50 bin kişi bekliyoruz. Fenerbahçe'nin geleceği bugün oylanacak. Seçimden sonra inşallah görüşürüz."dedi.
Hakan Safi: "50 bin kişi bekliyoruz. Fenerbahçe'nin geleceği bugün oylanacak."pic.twitter.com/e9c8FAL993
