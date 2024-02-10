Hakan Kutlu: ''1 puan deplasmanda kötü değil'

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 0-0 sona eren Altay maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Hakan Kutlu, girdikleri gol pozisyonlarının olduğunu ve iki şutlarında topun direkten döndüğünü söyledi.



Rakiplerinin de direkten dönen bir toplarının olduğunu kaydeden Kutlu, şöyle konuştu:



"3-4 tane çok net pozisyonumuz vardı. Golü bulsak maçın ilerleyen dakikaları bizim için çok daha kolay olabilirdi ama bu tip maçlarda golü bulamadıkça rakibin direnci artıyor. Özellikle böyle genç, çok koşan, çok isteyen takımlara karşı, 1 puan deplasmanda bakıldığı zaman kötü değil. Şimdi önümüzde çok önemli bir Adanaspor maçı var. Ona güzel bir şekilde hazırlanıp sahamızda yenmek istiyoruz."



