Hakan Keleş'ten Galatasaray maçı açıklaması

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Adana Demirspor maçının ardından konuştu.



Hakan Keleş, maça iyi başladıklarını ve sonrasında öne geçtiklerini aktardı.



Gördükleri kırmızı kart sonucu, uzatmalar dahil 90 dakikada 10 kişi oynadıklarını kaydeden Keleş, şu görüşlerini paylaştı:



"Tabii ki rakibimizin girdiği pozisyonlar var. Fakat bizim yakaladığımız pozisyonlar da var. Bunları değerlendirebilseydik, oyunu koparabilirdik. Bugün 19'uncu maçı oynadık. 11 tane deplasman, 11 puan. Deplasmanlarda iyi oynayan bir takımız fakat iç sahada müthiş grafiği olan Adana Demirspor ile karşılaştık. Oyun gücü çok iyiydi. Eksik kaldıktan sonra da bayağı baskılı oynadılar. Pozisyonları var ama dediğim gibi bizim de pozisyonlarımız var. İkinci golü yakalasak oyunu koparabilirdik. Deplasmanda alınan 1 puan bizim için iyi. Şimdi önümüzde bir Galatasaray maçı var. Zor maç. Çok eksiğimiz var. Şimdi ona hazırlanacağız."



GALATASARAY MAÇI SÖZLERİ



Gelecek hafta oynayacakları Galatasaray maçı için görüşleri sorulan genç teknik adam, "Çok eksiğimiz var. Zor Galatasaray maçı. Deplasmanda yendik ama bizi iç sahada çok zor bir maç bekliyor. Eksiklerimiz var ama biz alıştık eksik devam etmeye. İyi hazırlanacağız. İç sahada inşallah istediğimiz puan veya puanları alırız" dedi.





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