Hakan Keleş: '10 maçın hepsini kazanabiliriz'

TFF 1. Lig'de lider durumda bulunan Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, Süper Lig hedefine ulaşabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Keleş, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geride kalan hafta sahalarında Altay'a 2-1 kaybederek ellerinde bulunan krediyi harcadıklarını belirtti.



Bunun kendilerini üzdüğünü dile getiren Keleş, "Taraftarımızı üzdüğümüz için kendimizi kötü hissediyoruz. Yenseydik birçok şeyi aşmış durumda olacaktık ama önümüzde 10 maç daha var. Bunların hepsini kazanabilecek güçteyiz. İyi oynadığımız bir maçı kaybettik. Önümüzde kazanacağımız maçlar var, yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz var. Hedefimize ulaşmak için elimizden geldiğince mücadelemizi devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.



Keleş, Altay maçında galip gelip Süper Lig yolunda iyi bir avantaj elde edecekken, 16 maç sonra mağlubiyetle tanıştıklarını vurgulayarak, "Önümüzde Ümraniyespor maçı var, onu kazanarak telafi etmek istiyoruz. Biz güçlü bir camiayız. Tabii ki mağlubiyetler olacak. Bu olumsuz havadan çok çabuk kurtulup telafisini yapmak zorundayız. Takımımıza güveniyoruz. Taraftarlarımızın mağlup olsak da desteği sürüyor. Ümraniyespor maçında bu kaybı telafi edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.