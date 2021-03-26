Hakan Çalhanoğlu: 'Türk futbolcular yeteneklidir'

A Milli Takımımızın orta saha oyuncularından Hakan Çalhanoğlu, Norveç maçı öncesinde yapılan basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Türk futbolcuların yetenekli olduğuna dikkat çeken Çalhanoğlu, "Hollanda'ya karşı iyi oynadık ve önemli bir galibiyet aldık. Yarınki maçı da kazanarak ülkemize dönmek istiyoruz. Türk futbolcular yeteneklidir. Hollanda maçı 11'ine bakarsak hemen hemen hepsi Avrupa'da oynuyor. Bu her şeyi gösteriyor. Bana göre, Avrupa'ya çok ilgi gösteriyoruz, çok yetenekliyiz, yetenekli oyuncular yetişiyor. Teknik, taktik anlamında gelişmemiz gerekiyor, ilerleyen dönemde bunu da yaparız." dedi.



Yıldız futbolcu, "Milan'da Ibrahimovic, A Milli Takım'da Burak Yılmaz ile oynuyorsun. Hoca olsan 11'e kimi koyarsın?" sorusuna ise, "Ben hoca olsam çift forvet oynardım, ikisini de koyardım." şeklinde cevap verdi.



