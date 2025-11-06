05 Kasım
Ajax-Galatasaray
0-3
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
2-2
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
1-0
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
2-0
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
2-1
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
4-1
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
3-3
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
0-1
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
0-1

Haaland tarihe geçti, M. City attı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Manchester City, sahasında Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti.

calendar 06 Kasım 2025 01:01
06 Kasım 2025 01:01
Haaland tarihe geçti, M. City attı!
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında Galatasaray'ın rakiplerinden biri olan Manchester City, Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırladı. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Manchester City oldu. 
 
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 22 ve 57. dakikada Philip Foden, 29. dakikada Erling Haaland kaydetti. 
 
Dortmund'un tek golü 72. dakikada Waldemar Anton'dan geldi. 
 
Eski takımı Dortmund'a gol atan Erling Haaland, üç farklı kulüp (Salzburg, Dortmund, Manchester City) adına üst üste beş Şampiyonlar Ligi maçında fileleri havalandıran ilk oyuncu olarak tarihe geçti. 
 
Bu galibiyetin ardından Manchester City puanını 10'a yükseltti. Dortmund 7 puanda kaldı. 
 
Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Manchester City, bir başka Alman ekibi Leverkusen'i ağırlayacak. Dortmund, Villarreal'i ağırlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
