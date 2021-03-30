🔸Doğru koşu

🔸Doğru vuruş

🔸Doğru hareket



Erling Haaland'ın gelecek vadeden bir oyuncudan bir yıldıza dönmesi o kadar hızlı oldu ki birçoğumuz fark etmedik bile. Peki Norveçli oyuncu, neyi doğru yapıyor?



— Sporx (@sporx) March 27, 2021

Erling Haaland

🇳🇴Norveç - Türkiye🇹🇷



🔸0: İsabetli şut

🔸0: Orta

🔸0: Önemli pas

🔸0: Uzun top

🔸0: Kazanılan ikili mücadele

🔸0: Yapılan faul

🔸0: Top çalma

🔸0: Pas arası

🔸1: Ofsayt

🔸1: Kazanılan hava topu

🔸1: Top sürme girişimi

🔸2: Şut

🔸8: Top kaybı https://t.co/LGEqEkAUVb



— Sporx (@sporx) March 27, 2021

Avrupa transfer piyasasının kalbine oturan Erling Haaland için Borussia Dortmund 180 milyon euro istiyor ve bu bonservis bedelini karşılayacak ölçekte şu anda beş kulüp bulunuyor; Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Manchester United ve Paris Saint Germain. Riola iseMino Raiola, The Athletic'de verdiği özel röportajda da Haaland'ın kariyer planlaması ve geldiği nokta hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Haaland'ın kariyerinin en önemli evresinde olduğunu ifade eden Riola, "Haaland konusunda herkes yanılıyordu ancak işler herkesin hayal ettiğinden çok daha hızlı ilerledi. Haaland kariyerinin başında ve aynı zamanda da yaşının çok ilerisinde bir performans yapıyor. Dortmund'a gitmesi için Haaland'a ben ısrarcı oldum ve şu anda sonuçları ortada. Bundan sonra ne olacak? Buna Dortmund, Haaland ve Haaland'ın isteyen kulüpler karar verecek" dedi.Haaland'ın Manchester United'a transfer olacağı sorularını da Sir Alex Ferguson üzerinden yanıtlayan Riola, "Ferguson, Pogba'nın transfer sürecinde beni eleştirdiğinde alabileceğim en büyük iltifat budur dedim. Ferguson karşısına gelen insanlara alışkın, "Evet efendim, evet efendim, evet efendim. United, Pogba'yı geri aldığında United patronu Glazers bana Ferguson'a karşı tutumumda haklı olduğumu söyledi. Ferguson, Pogba'ya inanmamıştı" şeklinde konuştu.