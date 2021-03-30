Haaland için transfer açıklaması

Mino Raiola, The Athletic'de verdiği özel röportajda da Haaland'ın kariyer planlaması açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Haaland için transfer açıklaması
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30 Mart 2021 15:24
Avrupa transfer piyasasının kalbine oturan Erling Haaland için Borussia Dortmund 180 milyon euro istiyor ve bu bonservis bedelini karşılayacak ölçekte şu anda beş kulüp bulunuyor; Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Manchester United ve Paris Saint Germain. Riola ise Haaland'ı Manchester City ya da Manchester United götürmek istemediğini dile getirdi.

Mino Raiola, The Athletic'de verdiği özel röportajda da Haaland'ın kariyer planlaması ve geldiği nokta hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

HAALAND'IN YENİ ROTASI NERESİ OLACAK?

Haaland'ın kariyerinin en önemli evresinde olduğunu ifade eden Riola, "Haaland konusunda herkes yanılıyordu ancak işler herkesin hayal ettiğinden çok daha hızlı ilerledi. Haaland kariyerinin başında ve aynı zamanda da yaşının çok ilerisinde bir performans yapıyor. Dortmund'a gitmesi için Haaland'a ben ısrarcı oldum ve şu anda sonuçları ortada. Bundan sonra ne olacak? Buna Dortmund, Haaland ve Haaland'ın isteyen kulüpler karar verecek" dedi.

SIR ALEX FERGUSON DETAYI

Haaland'ın Manchester United'a transfer olacağı sorularını da Sir Alex Ferguson üzerinden yanıtlayan Riola, "Ferguson, Pogba'nın transfer sürecinde beni eleştirdiğinde alabileceğim en büyük iltifat budur dedim. Ferguson karşısına gelen insanlara alışkın, "Evet efendim, evet efendim, evet efendim. United, Pogba'yı geri aldığında United patronu Glazers bana Ferguson'a karşı tutumumda haklı olduğumu söyledi. Ferguson, Pogba'ya inanmamıştı" şeklinde konuştu.



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